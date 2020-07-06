Манджукич озвучил "Локомотиву" свои финансовые требования

Теги локомотив москвамарио манджукич

Манджукич озвучил "Локомотиву" свои финансовые требования

Известный хорватский нападающий Марио Манджукич готов рассмотреть вариант с переходом в "Локомотив".

Однако, как сообщает Sport24, чтобы заполучить 34-летнего футболиста, "железнодорожникам" придётся раскошелиться на его зарплату.

По информации источника, звёздный форвард требует двухлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро за сезон.

Напомним, что Манджукич может достаться "Локомотиву" бесплатно, поскольку является свободным агентом. Накануне балканец расторг соглашение с катарским "Аль-Духайлем".

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