Манджукич подписал контракт с катарским клубом "Аль-Духаиль"

Теги ювентусмарио манджукич

Манджукич подписал контракт с катарским клубом "Аль-Духаиль"

Форвард "Ювентуса" Марио Манджукич подписал контракт с катарским клубом "Аль-Духаиль".

В нынешнем сезоне Манджукич не выступил ни в одном матче за "Ювентус". Кроме того, 33-летний хорват не был включен в заявку команды на Лигу чемпионов.

Манджукич играл в "Ювентусе" с 2015 года. За итальянский клуб нападающий провел 162 матча, отметившись 44 голами.

Не пропустите: "Ювентус" выиграл борьбу за Холанда. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Шомуродов признан лучшим игроком Узбекистана в 2019 году

Шомуродов признан лучшим игроком Узбекистана в 2019 году

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 17 42
2 Ювентус Ювентус 17 42
3 Лацио Лацио 16 36
4 Рома Рома 17 35
5 Аталанта Аталанта 17 31
6 Кальяри Кальяри 17 29
7 Парма Парма 17 25
8 Наполи Наполи 17 24
9 Болонья Болонья 17 22
10 Торино Торино 17 21
11 Милан Милан 17 21
12 Хеллас Верона Хеллас Верона 16 19
13 Сассуоло Сассуоло 17 19
14 Удинезе Удинезе 17 18
15 Фиорентина Фиорентина 17 17
16 Лечче Лечче 17 15
17 Сампдория Сампдория 17 15
18 Брешия Брешия 17 14
19 СПАЛ СПАЛ 17 12
20 Дженоа Дженоа 17 11
Полная таблица

топ-5 тегов