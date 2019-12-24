Форвард "Ювентуса" Марио Манджукич подписал контракт с катарским клубом "Аль-Духаиль".

В нынешнем сезоне Манджукич не выступил ни в одном матче за "Ювентус". Кроме того, 33-летний хорват не был включен в заявку команды на Лигу чемпионов.

Манджукич играл в "Ювентусе" с 2015 года. За итальянский клуб нападающий провел 162 матча, отметившись 44 голами.

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