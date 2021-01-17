Манджукич подпишет контракт с "Миланом" до конца сезона
Форвард Марио Манджукич в скором времени заключит контракт с "Миланом", сообщает журналист Николо Скира.
Отмечается, что с 34-летним футболистом лично беседовал Паоло Мальдини, который занимает пост технического директора итальянского гранда.
"Контракт почти подписан. Срок - до конца сезона", – сообщил Николо Скира в своем Твиттере.
Хорват перейдет в "Милан" в качестве свободного агента. В июле он покинул катарский "Аль-Духаиль", который на данный момент является последним клубом в его карьере.
Игроком в последнее время интересовались клубы из России. Осенью прошлого года нападающего хотел подписать "Локомотив", а недавно в СМИ была информация об интересе со стороны "Спартака" и ЦСКА.
Напомним, что Манджукич уже выступал в Серии А . с 2015 по 2020 год он защищал цвета "Ювентуса".
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