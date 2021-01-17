Манджукич подпишет контракт с "Миланом" до конца сезона

Форвард Марио Манджукич в скором времени заключит контракт с "Миланом", сообщает журналист Николо Скира.

Отмечается, что с 34-летним футболистом лично беседовал Паоло Мальдини, который занимает пост технического директора итальянского гранда.



"Контракт почти подписан. Срок - до конца сезона", – сообщил Николо Скира в своем Твиттере.