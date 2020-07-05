Манджукич покидает "Аль-Духаиль" и может вернуться в Италию

Форвард Марио Манджукич покидает "Аль-Духаиль".

Как сообщил игрок в своем инстаграме, стороны разорвали соглашения по обоюдному согласию.

По сведениям Football Italia, 34-летний хорват может вернуться в Италию, где им интересуются "Беневенто" и "Милан".

Манджукич выступал за "Аль-Духаиль" с января 2020 года. За катарский клуб он провел 7 игр и отметился одним голом.

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