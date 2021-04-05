Манджукич покинет "Милан"

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Манджукич покинет "Милан"

Фото: инстаграм Марио Манджукича

Хорватский нападающий Марио Манджукич покинет "Милан" по окончании сезона, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство итальянского клуба приняло решение не продлевать с форвардом контракт, который истекает в летнее трансферное окно.

34-летний Манджукич перешел в "Милан" в январе 2021 года на правах свободного агента. За миланцев он провел пять матчей и не отметился результативными действиями. Ранее хорват выступал за такие известные клубы, как "Вольфсбург", "Бавария", "Атлетико" и "Ювентус".

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