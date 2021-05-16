Манджукич покинет "Милан"

Фото: инстаграм Манджукича/Автор неизвестен

Как сообщает Caliomercato, форвард "Милана" Марио Манджукич покинет команду по оконании сезона.

По информации источника, миланцы не будут продлевать контракт хорвата, который рассчитан до конца июня текущего года.

Напомним, что Манджукич перешел в "Милан" в январе 2021-го года. Футболист сыграл в 9 матчах, в которых не сумел отличиться результативными действиями.

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