Манджукич: "Шансы в полуфинале равны"
Форвард сборной Хорватии Марио Манджукич прокомментировал предстоящую игру с Англией.
"У нас много хороших футболистов, как опытных, так и молодых. Шансы в полуфинале равны. Мы не боимся сборную Англии. Обе команды заслужили играть в полуфинале Чемпионата Мира.
Наибольшее давление мы ощущали перед матчем 1/8 финала против Дании. Сейчас мы просто получаем удовольствие от того, что находимся здесь. Мы не думаем о том, что можем выйти в финал, а просто концентрируемся на игре с Англией" - приводят слова Манджукича российские СМИ.
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