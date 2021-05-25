Манджукич сообщил об уходе из "Милана"

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Манджукич сообщил об уходе из "Милана"

Фото инстаграм Марио Манджукича

Нападающий Марио Манджукич покинул "Милан", об этом он объявил в инстаграме.

"Было приятно выступать за "Милан". Я благодарен руководству клуба за предоставленную возможность, тренерскому штабу за их самоотверженный труд и моим партнёрам по команде, которые не только хорошие игроки, но и отличные ребята. Счастлив, что нам удалось вернуть этот великий клуб в Лигу Чемпионов, где он должен быть, и я желаю всем в клубе только самого лучшего в будущем", - написал хорват.

Манджукич присоединился к "россонери" в январе 2021 года, сыграл 11 матчей, результативными действиями не отличался.

По информации журналиста Фабрицио Романо, 35-летнего форварда зовут обратно в Азию, где он ранее уже защищал цвета "Аль-Духайля".

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