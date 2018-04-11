Манджукич стал первым игроком, забившим "Реалу" дважды в матче Лиге Чемпионов после ударов головой

Форварду туринского "Ювентуса" Марио Манджукичу покорилось уникальное достижение, информирует OptaJose.

Так, по сведениям источника, 31-летний нападающий "старой синьоры" стал первым игроком, забившим мадридскому "Реалу" два гола в одном матче Лиге Чемпионов после ударов головой.

Отметим, что свой отсчет популярный ресурс начал вести с сезона 2003/2004.

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