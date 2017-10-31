Манджукич сыграл 100-й матч за "Ювентус"

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Манджукич сыграл 100-й матч за "Ювентус"

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Ювентус" играет со "Спортингом".

Этот поединок стал 100-м для хорватского нападающего Марио Манджукич в футболке туринского клуба.

В этих матчах 31-летний Манджукич забил 28 мячей.

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