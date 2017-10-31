Манджукич сыграл 100-й матч за "Ювентус"
В матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Ювентус" играет со "Спортингом".
Этот поединок стал 100-м для хорватского нападающего Марио Манджукич в футболке туринского клуба.
В этих матчах 31-летний Манджукич забил 28 мячей.
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|Команда
|М
|О
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|Наполи
|11
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|2
|Интер Милан
|11
|29
|3
|Ювентус
|11
|28
|4
|Лацио
|11
|28
|5
|Рома
|10
|24
|6
|Сампдория
|10
|20
|7
|Фиорентина
|11
|16
|8
|Милан
|11
|16
|9
|Торино
|11
|16
|10
|Аталанта
|11
|15
|11
|Кьево
|11
|15
|12
|Болонья
|11
|14
|13
|Удинезе
|11
|12
|14
|Кальяри
|11
|9
|15
|Кротоне
|11
|9
|16
|СПАЛ
|11
|8
|17
|Сассуоло
|11
|8
|18
|Дженоа
|11
|6
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|Хеллас Верона
|11
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|20
|Беневенто
|11
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