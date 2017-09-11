Манджукич также не сыграет с "Барселоной"

Хорватский нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Это повреждение футболист получил в матче 3-го тура чемпионата Италии против "Кьево" (3:0). Таким образом форвард не сыграет в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Барселоны".

Также этот матч пропустят игроки "Юве" - Джорджо Кьеллини, Сами Хедира, Клаудио Маркизио и Бенедикт Хёведес.

Матч "Барселона" - "Ювентус" состоится 12 сентября и начнется в 21:45 мск.

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