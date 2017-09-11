Манджукич также не сыграет с "Барселоной"

Теги ювентусбарселонамарио манджукич

Манджукич также не сыграет с "Барселоной"

Хорватский нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Это повреждение футболист получил в матче 3-го тура чемпионата Италии против "Кьево" (3:0). Таким образом форвард не сыграет в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Барселоны".

Также этот матч пропустят игроки "Юве" - Джорджо Кьеллини, Сами Хедира, Клаудио Маркизио и Бенедикт Хёведес.

Матч "Барселона" - "Ювентус" состоится 12 сентября и начнется в 21:45 мск.

Не пропустите: Не сыграть против "Барселоны" рискуют сразу три игрока "Ювентуса". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 6 тура

Турнир прогнозов: анонс 6 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Базель 0 0
2 Бенфика 0 0
3 ЦСКА Москва 0 0
4 Манчестер Юнайтед 0 0
Группа B М О
1 Андерлехт 0 0
2 Бавария Мюнхен 0 0
3 Селтик 0 0
4 ПСЖ 0 0
Группа C М О
1 Атлетико Мадрид 0 0
2 Челси 0 0
3 Карабах 0 0
4 Рома 0 0
Группа D М О
1 Барселона 0 0
2 Ювентус 0 0
3 Олимпиакос Пирей 0 0
4 Спортинг Лиссабон 0 0
Группа E М О
1 Ливерпуль 0 0
2 Марибор 0 0
3 Севилья 0 0
4 Спартак Москва 0 0
Группа F М О
1 Фейеноорд 0 0
2 Манчестер Сити 0 0
3 Наполи 0 0
4 Шахтер Донецк 0 0
Группа G М О
1 Бешикташ 0 0
2 Монако 0 0
3 Порту 0 0
4 РБ Лейпциг 0 0
Группа H М О
1 АПОЭЛ 0 0
2 Боруссия Дортмунд 0 0
3 Реал Мадрид 0 0
4 Тоттенхэм 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов