Манджукич вошел в историю Чемпионатов Мира

Нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич забил гол в свои ворота в финальном матче Чемпионата Мира-2018 против Франции (0:1, первый тайм).

Этот автогол стал первым в истории финалов чемпионатов мира.

32-летний Манджукич проводит шестой матч на ЧМ-2018. Ранее он забил 2 мяча и отдал 1 результативный пас.

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