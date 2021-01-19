Манджукич выбрал игровой номер в "Милане"

Теги миланмарио манджукич

Манджукич выбрал игровой номер в "Милане"

Стало известно, под каким номером будет выступать за "Милан" нападающий Марио Манджукич.

По информации Football Italia, хорват отдал предпочтение цифре "9". Сейчас она в составе "россонери" вакантна.

Ранее сообщалось, что контракт Манджукича с "Миланом" будет рассчитан до конца сезона, а его продление зависит от попадания команды в Лигу Чемпионов.

34-летний форвард присоединится к лидеру Серии А бесплатно на правах свободного агента.

Не пропустите: Ибрагимович анонсировал второй зимний трансфер "Милана". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Официально: Манджукич стал игроком "Милана"

Официально: Манджукич стал игроком "Милана"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов