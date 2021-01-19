Манджукич выбрал игровой номер в "Милане"

Стало известно, под каким номером будет выступать за "Милан" нападающий Марио Манджукич.

По информации Football Italia, хорват отдал предпочтение цифре "9". Сейчас она в составе "россонери" вакантна.

Ранее сообщалось, что контракт Манджукича с "Миланом" будет рассчитан до конца сезона, а его продление зависит от попадания команды в Лигу Чемпионов.

34-летний форвард присоединится к лидеру Серии А бесплатно на правах свободного агента.

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