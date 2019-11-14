Манджукич выбрал новый клуб
Нападающий туринского "Ювентуса" Марио Манджукич определился с приоритетным местом продолжения карьеры.
По информации Football Italia, хорват отдал предпочтение "Манчестер Юнайтед", который готов выкупить его за 10 миллионов евро.
Сообщается, что 33-летний футболист хочет присоединиться к "красным дьяволам" уже в декабре, чтобы побыстрее набрать форму.
Напомним, что в текущем сезоне Манджукич не сыграл за "Ювентус" ни одного матча по решению нового главного тренера Маурицио Сарри.
Не пропустите: У "Манчестер Юнайтед" есть приоритетное право выкупа Депая. | http://soccernews.ru
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|Шеффилд Юнайтед
|12
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|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
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|9
|Борнмут
|12
|16
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|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
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|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
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|18
|Уотфорд
|12
|8
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|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
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