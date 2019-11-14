Манджукич выбрал новый клуб

Теги манчестер юнайтедмарио манджукичювентустрансферы

Манджукич выбрал новый клуб

Нападающий туринского "Ювентуса" Марио Манджукич определился с приоритетным местом продолжения карьеры.

По информации Football Italia, хорват отдал предпочтение "Манчестер Юнайтед", который готов выкупить его за 10 миллионов евро.

Сообщается, что 33-летний футболист хочет присоединиться к "красным дьяволам" уже в декабре, чтобы побыстрее набрать форму.

Напомним, что в текущем сезоне Манджукич не сыграл за "Ювентус" ни одного матча по решению нового главного тренера Маурицио Сарри.

Не пропустите: У "Манчестер Юнайтед" есть приоритетное право выкупа Депая. | http://soccernews.ru
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