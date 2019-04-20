Манджукич выбыл до конца сезона из-за травмы

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Манджукич выбыл до конца сезона из-за травмы

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри перед матчем с "Фиорентиной" заявил, что нападающий команды Марио Манджукич, вероятно, не сможет больше играть в нынешнем сезоне.

Ранее у игрока была диагностирована травма подколенного сухожилия.

"У Манджукича очень серьезное повреждение, вряд ли он выйдет на поле в нынешнем сезоне. Дибала тоже выбыл на три недели", - сказал Аллегри.

Матч "Ювентус" - "Фиорентина" состоится 20 апреля. Начало - в 19:00 (мск).  

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