Манджукич вывел хорватов вперед

Теги хорватияанглиямарио манджукич

Манджукич вывел хорватов впередСборная Хорватии вышла вперед в полуфинальном матче Чемпионата Мира против национальной команды Англии. Результативный удар на свой счет на 109-й минуте игры записал Марио Манджукич.

Напомним,  Перишич стал вторым бомбардиром сборной Хорватии в истории ЧМ. | soccernews.ru

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