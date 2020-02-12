Манджукич забил гол в первом матче за "Аль-Духаиль" в азиатской Лиге Чемпионов
Нападающий "Аль-Духаиль" Марио Манджукич забил гол впервые после перехода из "Ювентуса".
33-летний футболист забил мяч иранскому "Переполису" в матче азиатской Лиге Чемпионов.
Таким образом, хорват помог своей команде победить в 1-м туре группового этапа.
2018 #WorldCup finalist @MarioMandzukic9 only needed minutes to score on his AFC Champions League debut with @DuhailSC #ACL2020 | @HNS_CFF pic.twitter.com/EcPzsZFUzA— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 11, 2020
Хорват покинул "Ювентус" в декабре 2019 года.
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