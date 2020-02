Манджукич забил гол в первом матче за "Аль-Духаиль" в азиатской Лиге Чемпионов

Нападающий "Аль-Духаиль" Марио Манджукич забил гол впервые после перехода из "Ювентуса".

33-летний футболист забил мяч иранскому "Переполису" в матче азиатской Лиге Чемпионов.

Таким образом, хорват помог своей команде победить в 1-м туре группового этапа.

2018 #WorldCup finalist @MarioMandzukic9 only needed minutes to score on his AFC Champions League debut with @DuhailSC #ACL2020 | @HNS_CFF pic.twitter.com/EcPzsZFUzA