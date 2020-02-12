Манджукич забил гол в первом матче за "Аль-Духаиль" в азиатской Лиге Чемпионов

Теги ювентусмарио манджукичтрансферы

Манджукич забил гол в первом матче за "Аль-Духаиль" в азиатской Лиге Чемпионов

Нападающий "Аль-Духаиль" Марио Манджукич забил гол впервые после перехода из "Ювентуса".

33-летний футболист забил мяч иранскому "Переполису" в матче азиатской Лиге Чемпионов.

Таким образом, хорват помог своей команде победить в 1-м туре группового этапа.

Хорват покинул "Ювентус" в декабре 2019 года.

А еще:  Брандт пропустит обе встречи с ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 11 февраля

Главные новости дня: 11 февраля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 23 54
2 Ювентус Ювентус 23 54
3 Лацио Лацио 23 53
4 Аталанта Аталанта 23 42
5 Рома Рома 23 39
6 Хеллас Верона Хеллас Верона 23 34
7 Болонья Болонья 23 33
8 Кальяри Кальяри 23 32
9 Парма Парма 23 32
10 Милан Милан 23 32
11 Наполи Наполи 23 30
12 Сассуоло Сассуоло 23 29
13 Торино Торино 23 27
14 Фиорентина Фиорентина 23 25
15 Удинезе Удинезе 23 25
16 Сампдория Сампдория 23 23
17 Лечче Лечче 23 22
18 Дженоа Дженоа 23 19
19 Брешия Брешия 23 16
20 СПАЛ СПАЛ 23 15
Полная таблица

топ-5 тегов