Манджукич заинтересовал ЦСКА

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Манджукич заинтересовал ЦСКАИнсайдер Николо Скира заявил об интересе к бывшему нападающему "Ювентуса" и "Баварии" Марио Манджукичу со стороны ЦСКА.

Как сообщает в своем твиттере Скира, 34-летним игроком интересуется ряд команд. Среди них упоминаются турецкий "Фенербахче" и московский ЦСКА.

Однако сам хорват настроен перейти в "Милан", Уже завтра, 15 января, футболист проинформирует о дальнейшем развитии карьеры.

Последней командой Манджукича был катарский "Аль-Духайль".

Напомним, осенью прошлого года имя футболиста связывали с переходом в "Локомотив".

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