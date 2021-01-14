Манджукич заинтересовал ЦСКА

Инсайдер Николо Скира заявил об интересе к бывшему нападающему "Ювентуса" и "Баварии" Марио Манджукичу со стороны ЦСКА.



Как сообщает в своем твиттере Скира, 34-летним игроком интересуется ряд команд. Среди них упоминаются турецкий "Фенербахче" и московский ЦСКА.



Однако сам хорват настроен перейти в "Милан", Уже завтра, 15 января, футболист проинформирует о дальнейшем развитии карьеры.

Последней командой Манджукича был катарский "Аль-Духайль".



Напомним, осенью прошлого года имя футболиста связывали с переходом в "Локомотив".



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