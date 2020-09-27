Манджукич запросил у "Бешикташа" 10 млн евро за двухлетний контракт

Теги марио манджукичлокомотив москвабешикташ

Манджукич запросил у "Бешикташа" 10 млн евро за двухлетний контракт

Форвард Марио Манджукич запросил у "Бешикташа" 10 миллионов евро в качестве зарплаты за два года. Об этом сообщает в твиттере журналист Малатья.

Ранее сообщалось, что в 34-летнем футболисте заинтересован "Локомотив", готовый в скором времени оформить трансфер. В СМИ сообщалось, что московский клуб готов платить ему около 2,7 миллиона евро в год.

На данный момент хорват является свободным агентом.

А еще: Хохлов высказался о возможном переходе Манджукича в "Локомотив"| http://soccernews.ru
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