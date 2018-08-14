Манджукич завершил международную карьеру

Теги ювентусмарио манджукичхорватия

Манджукич завершил международную карьеру

Форвард туринского "Ювентуса" Марио Манджукич объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии.

"Принимаю невероятно сложное решение. Нет идеального времени, чтобы уйти из команды, но чувствую, что для меня это время настало" - цитирует 32-летнего футболиста официальный сайт Хорватского футбольного союза.

Манджукич выступал за сборную Хорватии с 2007 года, сыграл 89 матчей и забил 33 гола. На ЧМ-2018 в составе "шашечных" стал вице-чемпионом мира. 

Не пропустите: Чорлука завершил карьеру в сборной Хорватии. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 14 августа

Главные новости дня: 14 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов