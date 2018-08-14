Манджукич завершил международную карьеру

Форвард туринского "Ювентуса" Марио Манджукич объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии.

"Принимаю невероятно сложное решение. Нет идеального времени, чтобы уйти из команды, но чувствую, что для меня это время настало" - цитирует 32-летнего футболиста официальный сайт Хорватского футбольного союза.

Манджукич выступал за сборную Хорватии с 2007 года, сыграл 89 матчей и забил 33 гола. На ЧМ-2018 в составе "шашечных" стал вице-чемпионом мира.

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