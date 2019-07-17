Манджукича зовут в АПЛ
Нападающий туринского "Ювентуса" Марио Манджукич может продолжить карьеру в Англии, сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, предметный интерес к 33-летнему футболисту проявляет "Эвертон".
"Ириски" рассчитывают подписать хорвата, если он не будет входить в планы нового главного тренера "старой синьоры" Маурицио Сарри.
В отличие от других претендентов "Эвертон" готов предложить Манджукичу роль игрока основного состава.
Рыночная стоимость форварда - 18 миллионов евро.
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|Команда
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|Ливерпуль
|38
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|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16