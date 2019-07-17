Манджукича зовут в АПЛ

Нападающий туринского "Ювентуса" Марио Манджукич может продолжить карьеру в Англии, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, предметный интерес к 33-летнему футболисту проявляет "Эвертон".

"Ириски" рассчитывают подписать хорвата, если он не будет входить в планы нового главного тренера "старой синьоры" Маурицио Сарри.

В отличие от других претендентов "Эвертон" готов предложить Манджукичу роль игрока основного состава.

Рыночная стоимость форварда - 18 миллионов евро.

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