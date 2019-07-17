Манджукича зовут в АПЛ

Теги эвертонювентусмарио манджукичтрансферы

Манджукича зовут в АПЛ

Нападающий туринского "Ювентуса" Марио Манджукич может продолжить карьеру в Англии, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, предметный интерес к 33-летнему футболисту проявляет "Эвертон".

"Ириски" рассчитывают подписать хорвата, если он не будет входить в планы нового главного тренера "старой синьоры" Маурицио Сарри.

В отличие от других претендентов "Эвертон" готов предложить Манджукичу роль игрока основного состава.

Рыночная стоимость форварда - 18 миллионов евро.

Не пропустите: "РБ Лейпциг" покупает хавбека "Эвертона" за 25 миллионов евро. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" намерен отказаться от покупки Погба: названа причина

"Реал" намерен отказаться от покупки Погба: названа причина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов