Манджукичу грозит дисквалификация

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Манджукичу грозит дисквалификация

Форвард "Ювентуса" Марио Манджукич может получить бан на несколько матчей.

Как сообщает Football Italia, хорвата могут наказать за неспортивное поведение. Игрок в одном из эпизодов матча с "Миланом" ударил Алессио Романьоли.

Отметим, что бригада арбитров оставила этот момент без внимания.

Поединок завершился победой "старой синьоры" со счетом 2:1. Напомним, что если "Наполи" сегодня проиграет "Дженоа", то "Ювентус" досрочно выиграет чемпионат.

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