Манджукичу наложили 10 швов после матча с "Интером"

Теги ювентусмарио манджукич

Манджукичу наложили 10 швов после матча с "Интером"

Нападающему "Ювентуса" Марио Манджукичу пришлось наложить швы на ногу, сообщает официальный сайт клуба.

Это произошло после того, как в матче чемпионата Италии с "Интером" (3:2) ему на ногу наступил хавбек миланцев Матиас Весино, который получил за это красную карточку.

Врач наложил Манджукичу около десяти швов и он может пропустить поединок 36-го тура с "Болоньей".

В этом сезоне 31-летний Манджукич забил 10 голов в 40 матчах за "Ювентус".

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