Мане близок к возвращению в строй

Форвард "Ливерпуля" Садио Мане в скором времени присоединится к общей группе, сообщает официальный сайт клуба.

Возвращение 25-летнего футболиста в строй ожидается на следующей неделе. Игрок прибудет на предсезонный сбор клуба, который проходит в Германии.

Напомним, что в апреле Мане перенес операцию на поврежденном колене.

Читайте также: Мане признан лучшим игроком "Ливерпуля" в прошлом сезоне. | http://soccernews.ru