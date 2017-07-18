Мане близок к возвращению в строй

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Мане близок к возвращению в строй

Форвард "Ливерпуля" Садио Мане в скором времени присоединится к общей группе, сообщает официальный сайт клуба.

Возвращение 25-летнего футболиста в строй ожидается на следующей неделе. Игрок прибудет на предсезонный сбор клуба, который проходит в Германии.

Напомним, что в апреле Мане перенес операцию на поврежденном колене.

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