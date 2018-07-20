Мане будет играть за "Ливерпуль" под номером Оуэна: фото

Теги ливерпульсадио мане

Мане будет играть за "Ливерпуль" под номером Оуэна: фото
Сенегальский полузащитник "Ливерпуля" Садио Мане взял игровой номер, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист будет играть под 10-м номером, который ранее принадлежал Филиппе Коутиньо. Стоит отметить, что "десяткой" ранее был легендарный форвард "красных" Майкл Оуэн.

В прошлом сезоне 26-летний Мане провел за "Ливерпуль" 44 матча, забил 20 голов и отдал 9 результативных передач.

Не пропустите: Фабиньо попытается уговорить Мбаппе перейти в "Ливерпуль". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Снова в Одессе: "Шахтер" и "Динамо" разыграют Суперкубок Украины

Снова в Одессе: "Шахтер" и "Динамо" разыграют Суперкубок Украины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов