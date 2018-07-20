Мане будет играть за "Ливерпуль" под номером Оуэна: фото



Сенегальский полузащитник "Ливерпуля" Садио Мане взял игровой номер, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист будет играть под 10-м номером, который ранее принадлежал Филиппе Коутиньо. Стоит отметить, что "десяткой" ранее был легендарный форвард "красных" Майкл Оуэн.

В прошлом сезоне 26-летний Мане провел за "Ливерпуль" 44 матча, забил 20 голов и отдал 9 результативных передач.

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