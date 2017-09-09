Мане был удален с поля за удар ногой в лицо соперника

Теги манчестер ситиливерпульсадио манеэдерсон

Мане был удален с поля за удар ногой в лицо соперника

В матче 4-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" играет с "Ливерпулем".

В концовке первого тайма с поля был удален сенегальский полузащитник "Ливерпуля" Садио Мане, который попал ногой в лицо вратарю "горожан" Эдерсону. Голкипера унесли с поля на носилках и его заменил Клаудио Браво.

Видео: Грубая игра Мане.

Скорее всего Мане теперь получит длительную дисквалификацию.

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