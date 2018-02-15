Мане - четвертый игрок в истории "Ливерпуля", сделавший хет-трик в ЛЧ

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Мане - четвертый игрок в истории "Ливерпуля", сделавший хет-трик в ЛЧ

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Ливерпуль" на выезде разгромил "Порту" со счетом 5:0.

Три мяча в этом поединке на счету сенегальского форварда мерсисайдцев Садио Мане.

Стоит отметить, что Мане стал четвертым игроком в истории "Ливерпуля", который сделал хет-трик в Лиге Чемпионов. Ранее подобное удавалось Майклу Оуэну, Йосси Бенаюну и Филиппе Коутиньо.

Не пропустите: Мане делает хет-трик, "Ливерпуль" громит в гостях "Порту". | http://soccernews.ru

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