Мане - четвертый игрок в истории "Ливерпуля", сделавший хет-трик в ЛЧ

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Ливерпуль" на выезде разгромил "Порту" со счетом 5:0.

Три мяча в этом поединке на счету сенегальского форварда мерсисайдцев Садио Мане.

Стоит отметить, что Мане стал четвертым игроком в истории "Ливерпуля", который сделал хет-трик в Лиге Чемпионов. Ранее подобное удавалось Майклу Оуэну, Йосси Бенаюну и Филиппе Коутиньо.

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