Мане делает хет-трик, "Ливерпуль" громит в гостях "Порту"

Параллельно с суперпротивостоянием в Мадриде, где "Реал" встречался с ПСЖ, на западном побережье Европы португальский "Порту" принимал английский "Ливерпуль". В очных поединках между этими командами "драконы" никогда не брали верх над мерсисайдцами. И на родном "Драгау" подопечные Сержио Консейсау просто обязаны были дать бой англичанам. Однако, несмотря на гостевой статус, именно "Ливерпуль" назывался фаворитом этого противостояния.

Первые минуты встречи ничего интересного не принесли. Соперники, что называется, присматривались друг к другу. И в такой вялотекущей борьбе хозяева поля нашли возможность показать зубы. На 10-й минуте Марега получил мяч в чужой штрафной, а затем пробросил сферу между защитниками "Ливерпуля". Тут как тут оказался Отавио, который пробил метров с двенадцати под перекладину, но из-за рикошета от ноги игрока мерсисайдцев снаряд приземлился на сетку ворот.

Впрочем, гости как-будто не заметили этого укола от "драконов", продолжив держать мяч преимущественно в центре поля, словно зная, что их время скоро придет. Но еще до того как в матче наступила ключевая пятиминутка, свой момент упустил Салах. Очень неудачно вынес мяч от ворот Са точно на оппонента, тот сразу же отдал пас на Салаха, который оказался в чужой штрафной, но вместо удара Мохамед покатил сферу на Мане, а передачу эту прервал защитник хозяев.

Однако этой атаки хватило англичанам, чтобы почувствовать уверенность в своих силах. Плюс ко всему вторую оплошность допустил голкипер "Порту". Снова начиная атаку своей команды он ошибся передачей, мяч оказался у Вейналдума, который на скорости ворвался в штрафную и пробил. На пути мяча стал защитник "драконов", но мяч отскочил на ногу Мане и тот с 15-ти метров отправил сферу точно под вратарем португальцев – 0:1.

Хозяева еще не отошли от первой пробоины, как Салах удвоил преимущество "Ливерпуля". Милнер пробил из-за штрафной в дальний угол, мяч угодил в штангу, а Салах выскочив из-за спины защитника, завладел снарядом, двумя касаниями переиграл Са и отправил его в пустые ворота – 0:2. В течение пяти минут ситуация на поле изменилась кардинальным образом!

Очевидно, что португальцы были отправлены в нокдаун, хотя еще ничего не было потеряно. Тем не менее, команда Сержио Консейсау беззубо провела остаток первого тайма, организовав лишь одну стоящую атаку. На 44-й минуте опасно пробивал Соарес, но мяч, задев стойку ворот, полетел мимо рамки.

По всей видимости, "Порту" хотело рискнуть в дебюте второго тайма, отправив вперед большие силы. И понять хозяев поля было немудрено, команда желала вернуть интригу в матч. Однако на 53-й минуте "Ливерпуль" провел показательную контратаку от своих ворот, которая фактически добила португальцев. Салах отпасовал на Фирмино, тот пяткой вернул снаряд египтянину, который добежал до чужой штрафной, вывел Роберто на рандеву с Са, а бразилец пробил точно в руки Жозе. От них мяч отскочил правее на Мане, который спокойно поразил сетку пустых ворот – 0:3.

С этого момента игра собственно потеряла интерес как таковой. Хозяева выбросили белый флаг, потеряв всякий стимул атаковать. Все-таки не готова команда Сержио Консейсау играть на столь высоком уровне. А вот дружина Юргена Клоппа играла в свое удовольствие, умело пользуясь ошибками соперника. Очередная потеря мяча в центре поля на 69-й минуте стоила португальцам четвертого забитого мяча. Мане отправился в рейд, его откровенно тянули за футболку, но Садио устоял на ногах, отпасовал левее в штрафную на Милнера, а Джеймс выдал голевую передачу под удар Фирмино, который в касание спокойно пробил в левый нижний угол ворот – 0:4.

Пятый гол "Ливерпуль" забил уже в концовке матча. Мане получил мяч с левого фланга недалеко от чужой штрафной, но не стал отдавать передачу на партнера, а просто мощно пробил в дальнюю "шестерку", в третий раз поразив сетку ворот Жозе Са – 0:5.

Что ж, ответная игра в этой паре, скорее всего, будет пустой формальностью. Просто невозможно представить, что должно произойти, чтобы англичане упустили путевку в четвертьфинал!

"Порту" – "Ливерпуль" – 0:5

Голы: Мане, 25 – 0:1. Салах, 29 – 0:2. Мане, 53 – 0:3. Фирмино, 69 – 0:4. Мане, 85 – 0:5.

"Порту": Са, Маркано, Рейес, Рикарду, Теллес, Отавио (Корона, 46), Эррера, Оливейра, Браими (Уорис, 62), Соарес (Пасьенса, 74), Марега.

"Ливерпуль": Кариус, Александер-Арнольд (Гомес, 79), Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Матип, 75), Милнер, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино (Ингс, 80).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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