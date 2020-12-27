Мане догнал Суареса в списке бомбардиров "Ливерпуля"

Теги садио манелуис суарес

Мане догнал Суареса в списке бомбардиров "Ливерпуля"В прошедшем матче "Ливерпуль" с "Вест Бромвичем" (1:1) Садио Мане смог забить единственный гол хозяев.

Этот мяч стал 69 для форварда в составе "мерсисайдцев". Теперь в списке бомбардиров "Ливерпуля" сенегалец делит 5-6 места с уругвайцем Луисом Суаресом.

На данный момент список лучших бомбардиров выглядит так (жирным выделены игроки, продолжающие выступление за клуб):

1. Робби Фаулер – 128 голов
2. Стивен Джеррард – 120
3. Майкл Оуэн – 118
4. Мохамед Салах – 86
5-6. Садио Мане – 69
5-6. Луис Суарес – 69.

Читать также: Клопп назвал единственную причину, по которой игроки могут покинуть "Ливерпуль" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роналду - Лучший игрок XXI века

Роналду - Лучший игрок XXI века

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов