Мане догнал Суареса в списке бомбардиров "Ливерпуля"

В прошедшем матче "Ливерпуль" с "Вест Бромвичем" (1:1) Садио Мане смог забить единственный гол хозяев.

Этот мяч стал 69 для форварда в составе "мерсисайдцев". Теперь в списке бомбардиров "Ливерпуля" сенегалец делит 5-6 места с уругвайцем Луисом Суаресом.



На данный момент список лучших бомбардиров выглядит так (жирным выделены игроки, продолжающие выступление за клуб):