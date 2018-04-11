Мане: "Еще рано думать о финале Лиги Чемпионов"

Полузащитник "Ливерпуля" Садио Мане прокомментировал выход своей команды в полуфинал Лиги Чемпионов.

"Красные" в четвертьфинале прошли "Манчестер Сити", выиграв оба матча с общим счетом 5:1.

"Когда выигрываешь, повышаешь свою уверенность. Пока рано говорить о финале - впереди еще одно противостояние. Будет сложно, но все возможно, ведь нам по силам победить любую команду.", - сказал он.

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