Мане: "Это худший сезон в моей карьере"

Фото твиттер "Ливерпуля"

Форвард "Ливерпуля" Садио Мане дал оценку сезону 2020/21 в своём исполнении.

"Должен признать, что это худший сезон в моей карьере. Если вы спросите меня, что случилось, я постараюсь ответить. Но точного ответа у меня нет. Я всегда старался быть позитивным независимо от того, идут ли дела хорошо или плохо. Я всё время сомневаюсь в себе. Я даже прошёл тест, чтобы взглянуть на своё тело. Результаты показали, что всё в порядке. Мне нужно понять, что в жизни бывают взлёты и падения. Я буду продолжать усердно работать и, возможно, со временем эта ситуация пройдёт", - цитирует Мане The Sun.

В текущем сезоне сенегалец сыграл за "Ливерпуль" 44 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 7 ассистов.

"Красные" идут на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, а из других соревнований команда уже повылетала.

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