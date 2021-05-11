Мане: "Это худший сезон в моей карьере"
Фото твиттер "Ливерпуля"
Форвард "Ливерпуля" Садио Мане дал оценку сезону 2020/21 в своём исполнении.
"Должен признать, что это худший сезон в моей карьере. Если вы спросите меня, что случилось, я постараюсь ответить. Но точного ответа у меня нет. Я всегда старался быть позитивным независимо от того, идут ли дела хорошо или плохо. Я всё время сомневаюсь в себе. Я даже прошёл тест, чтобы взглянуть на своё тело. Результаты показали, что всё в порядке. Мне нужно понять, что в жизни бывают взлёты и падения. Я буду продолжать усердно работать и, возможно, со временем эта ситуация пройдёт", - цитирует Мане The Sun.
В текущем сезоне сенегалец сыграл за "Ливерпуль" 44 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 7 ассистов.
"Красные" идут на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, а из других соревнований команда уже повылетала.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18