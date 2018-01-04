Мане: "Гол в ворота "Бернли" придал мне уверенности"

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Мане: "Гол в ворота "Бернли" придал мне уверенности"
Сенегальский полузащитник "Ливерпуля" Садио Мане заявил, что для него был крайне важным гол в ворота "Бернли" в матче 22-го тура чемпионата Англии (2:1).

"Этот гол был важен для меня и клуба. Я стараюсь изо всех сил помогать команде. Гол придал мне уверенности. Теперь я вновь верю в свои силы", - приводит слова Мане Mirror.

В этом сезоне 25-летний Мане провел за "Ливерпуль" 18 матчей, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.

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