Мане готов покинуть "Ливерпуль" ради испанских грандов

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Мане готов покинуть "Ливерпуль" ради испанских грандов

Фото: инстаграм Мане\Автор неизвестен

Будущее сенегальского нападающего Садио Мане в "Ливерпуле" находится под вопросом.

Как сообщает издание GOAL Espana, форвард готов покинуть стан "красных" грядущим летом в том случае, если за ним придут "Реал Мадрид" либо "Барселона".

Отметим, что контракт Мане с "Ливерпулем" рассчитан до лета 2023 года. В январе "красные" за 40+20 миллионов евро подписали из "Порту" колумбийского вингера Луиса Диаса.

Ранее Мане выиграл Кубок Африки со своей национальной командой, забив победный пенальти в послематчевой серии с командой Египта.

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