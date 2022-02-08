Мане готов покинуть "Ливерпуль" ради испанских грандов

Фото: инстаграм Мане\Автор неизвестен

Будущее сенегальского нападающего Садио Мане в "Ливерпуле" находится под вопросом.

Как сообщает издание GOAL Espana, форвард готов покинуть стан "красных" грядущим летом в том случае, если за ним придут "Реал Мадрид" либо "Барселона".

Отметим, что контракт Мане с "Ливерпулем" рассчитан до лета 2023 года. В январе "красные" за 40+20 миллионов евро подписали из "Порту" колумбийского вингера Луиса Диаса.

Ранее Мане выиграл Кубок Африки со своей национальной командой, забив победный пенальти в послематчевой серии с командой Египта.

Также не пропустите: "Рубин" сыграл вничью с батумским "Динамо" в товарищеском матче. | http://soccernews.ru