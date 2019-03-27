Мане готов стать игроком "Реала"

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Мане готов стать игроком "Реала"

Сенегальский нападающий "Ливерпуля" Садио Мане готов перейти в мадридский "Реал", сообщает Marca.

По сведениям издания, Мане хочет поработать под руководством главного тренера королевского клуба Зинедина Зидана. К тому же, форвард считает, что его английская часть карьеры подходит к концу.

Впрочем, приобрести сенегальца для "Реала" будет непросто. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года и в нем нет фиксированной суммы отступных.

В нынешнем сезоне 26-летний Мане провел за "Ливерпуль" 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи.

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