Мане готов вложить 276 тысяч евро в строительство школы в родной деревне

Игрок "Ливерпуля" Садио Мане заявил, что готов вложить 276 тысяч евро в строительство в школе в Сенегале. Об этом сообщает The Sun.

Ранее 27-летний футболист уже построил в деревне Бамбали больницу. Кроме того, он помогает некоторым жителям родной деревни, а также предоставляет футбольную атрибутику.

Напомним, недавно сборная Сенегала завоевала серебряные медали в Кубке африканских наций.

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