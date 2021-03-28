Мане хочет остаться в "Ливерпуле"

Теги садио манеливерпуль

Мане хочет остаться в "Ливерпуле"Фото: Твиттер @LFC 
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане заявил, что не планирует менять команду.

"Я тут счастлив, мне нравится быть в "Ливерпуле". Нам нужно продолжать бороться и сохранять мотивацию. Если ты боец, то никогда не будешь искать оправданий. Мы обязательно найдем решение. Быть с партнерами по команде — то, что дает мне много энергии", — цитирует Мане Liverpool Echo.

Соглашение 28-летнего сенегальца с "мерсисайдцами" заканчивается летом 2023 года.

В текущем сезоне Мане провел 26 матчей, забив 7 голов и сделав 4 результативные передачи.

Читать также: "Лидс" может перехватить трансферную цель "Ливерпуля" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Рамос не может договориться с "Реалом" о контракте

Рамос не может договориться с "Реалом" о контракте

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов