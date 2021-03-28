Мане хочет остаться в "Ливерпуле"

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Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане заявил, что не планирует менять команду.

"Я тут счастлив, мне нравится быть в "Ливерпуле". Нам нужно продолжать бороться и сохранять мотивацию. Если ты боец, то никогда не будешь искать оправданий. Мы обязательно найдем решение. Быть с партнерами по команде — то, что дает мне много энергии", — цитирует Мане Liverpool Echo.

Соглашение 28-летнего сенегальца с "мерсисайдцами" заканчивается летом 2023 года.

В текущем сезоне Мане провел 26 матчей, забив 7 голов и сделав 4 результативные передачи.