Мане и Арнольд чаще всех получают штрафы в "Ливерпуле"

Вратарь "Ливерпуля" Симон Миньоле поделился информацией, кто из игроков клуба является лидером по количеству полученных штрафов.

"Садио Мане и Трент Александр-Арнольд чаще остальных получают штрафы. Дело в том, что каждый вечер мы должны заполнять приложение, рассказывая сколько мы спали за сутки, хорошо ли мы себя чувствуем - эта информация необходима для создания тренировочного процесса. Однако Арнольд и Мане постоянно об этом забывают, из-за чего и получают штрафы" - приводит слова Миньоле Goal.com.

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