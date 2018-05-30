Мане и компания: "львы" из Сенегала готовы биться на Мундиале

Конфедерация: КАФ

Рейтинг ФИФА: 28

Лучший результат на чемпионате мира: 1/4 финала, 2002 год (Корея/Япония) – проигрыш сборной Турции 0:1 (д.в.);

Гвардейцы: Анри Камара (99 матчей) – в истории, Идрисса Гейе (58 матчей) – в заявке

Лучшие бомбардиры: Анри Камара (29 мячей) – в истории, Мусса Сов (18 мячей) – в заявке

В финальной части чемпионатов мира сборная Сенегала принимала участие один раз. В 2002 году команда отобралась на мундиаль и произвела там настоящий фурор. В своем первом же матче африканцы переиграли действующего чемпиона мира – сборную Франции со счетом 1:0. В следующих играх группового этапа Сенегал заключил мир с Данией (1:1) и Уругваем (3:3), успешно квалифицировавшись в 1/8 финала. На первой стадии плей-офф сенегальская сказка продолжилась победой над сборной Швеции в дополнительное время (2:1). А вот Турцию в четвертьфинале подобным образом команда Брюно Метсю пройти не смогла. Тем не менее, именно сборную Сенегала можно считать самой успешной из представителей КАФ на чемпионатах мира. "Львы Теранги" с первой попытки добрались до 1/4 финала, в то время как Камеруну для этого потребовалось два выступления. Отметим, что на триумфальном для себя мундиале лидер сенегальцев Эль-Хаджи Диуф вошел в состав символической сборной чемпионата.

На пути к ЧМ-2018 сборной Сенегала пришлось бороться не только с соперниками, но и сражаться в судах с преступным синдикатом и азиатcкими букмекерами. Касаемо спортивной части все прошло как можно лучше. "Львы Теранги" уверенно прошли вторую квалификацию, переиграв сборную Мадагаскара, а затем отпраздновали победу в группе, обойдя ближайшего преследователя (Буркина-Фасо) на 5 пунктов. А вот затем началось неожиданное. Сборная Сенегала стала участником исторического события – переигровки встречи отборочного цикла ЧМ-2018. Предметом разбирательств послужил их матч против сборной ЮАР, проведенный в ноябре 2016-го. А если точнее – пенальти, назначенный в ворота "львов Теранги" в концовке первого тайма. Ганский арбитр Джозеф Одарти Лэмпти зафиксировал игру рукой Калиду Кулибали в своей штрафной, хотя было отчетливо видно, что мяч попал в ногу защитнику.

По сообщениям африканских СМИ, судья матча работал в сговоре с нелегальным синдикатом и должен был обеспечить ЮАР победу со счетом 2:1 (именно так и закончилась встреча). Согласно расследованию, проведенному ФИФА, было установлено, что никто из членов футбольной ассоциации не причастен к манипулированию результатом игры. Южноафриканцы согласились на переигровку, хотя и выразили недовольство тем, что их лишили победы, посчитав решение несправедливым. Куда больше возмущались представители сборной Буркина-Фасо, конкурировавшей с Сенегалом за выход на ЧМ-2018. Они обжаловали решение ФИФА в Спортивном арбитражном суде, назвав его "злоупотреблением властью". Однако их протест был отклонен. Переигровка состоялась в ноябре прошлого года и завершилась победой сенегальцев (2:0), гарантировавшей им путевку в Россию.



Заявка сборной Сенегала на ЧМ 2018

голкиперы – Абдулайе Диалло ("Ренн", Франция), Альфред Гомис (СПАЛ, Италия), Хадим Н'Диайе ("Хоройя", Гвинея).

защитники – Калиду Кулибали ("Наполи", Италия), Юссуф Сабали ("Бордо", Франция), Кара Мбодж ("Андерлехт", Бельгия), Ламин Гассама ("Аланьяспор", Турция), Салиф Сане ("Ганновер", Германия), Мусса Ваге ("Эйпен", Бельгия), Салиу Сисс ("Валансьенн", Франция).

полузащитники – Шейху Куяте ("Вест Хэм", Англия), Идрисса Гейе ("Эвертон", Англия), Баду Ндиайе ("Стоук Сити", Англия), Шейх Н'Дойе ("Бирмингем", Англия). Альфред Н'Диай ("Вильярреал", Испания)

нападающие – Садио Мане ("Ливерпуль", Англия), Маме Бирам Диуф ("Сток Сити", Англия), Диафра Сако ("Ренн", Франция), Мбайе Ньянг ("Торино", Италия), Исмаила Сарр ("Ренн", Франция), Мусса Конате ("Амьен", Франция), Бальде Кейта ("Монако", Франция), Мусса Сов ("Бурсаспор", Турция).

Резервный список: Адама Мбенге ("Кан", Франция), Фаллу Диань ("Мец", Франция), Фамара Дьеду ("Бристоль Сити", Англия), Анри Сейве ("Сивасспор", Турция).

Оптимальный состав: Н'Диайе – Гассама, Сане, Кулибали, Сабали, Куяте, Гейе, Ндиайе, Кейта, Мане, Сако.

Ключевые игроки

Несомненно, главной звездой сборной Сенегала считается форвард английского "Ливерпуля" Садио Мане. Не так давно он отметился голом в финале Лиги чемпионов, чего еще никому из сборной сделать не удавалось. Интересно, что Садио родом из небольшой деревни Бамбали на юге Сенегала. Родители, родственники, соседи и друзья смотрели матч "Ливерпуля" с "Реалом" у единственного телевизора в деревне, который им накануне финала Лиги чемпионов подарил сам Мане. Разумеется, лидер атаки мерсисайдцев – главная надежда сборной Сенегала на предстоящем чемпионате мира. Садио один из самых дорогих игроков мундиаля: его стоимость оценивается в 70 миллионов евро. Примерно четверть от всей команды.

Еще одна звезда сборной – защитник итальянского "Наполи" Калиду Кулибали. В Неаполе Калиду с 2014 года и уже давно стал ведущим защитником команды. За сборную Сенегала дебютировал в 2015 году в товарищеском матче с ЮАР, хотя до этого вызывался в молодежную сборную Франции и даже играл в ее составе на чемпионате мира (U-21) в Колумбии. К лидерам сенгегальской команды можно причислить и нападающего французского "Монако" Бальде Кейта. Во Францию игрок перебрался из римского "Лацио", а сумма трансфера составила 30 миллионов евро.

Главный тренер

Если вдруг потребуется написать историю успехов сенегальского футбола – можно смело брать в соавторы нынешнего наставника сборной Алиу Сиссе. В послужном списке "Львов Теранги" их совсем немного, и ко всем имеет отношение 41-летний специалист. 16 лет назад он был капитаном команды, завоевавшей первые серебряные медали Кубка Африки и через несколько месяцев после выхода в финал континентального первенства принявшей участие в своем первом чемпионате мира. Олимпийским принципом сенегальцы не довольствовались и повторили высшее достижение африканского футбола, с первой попытки добравшись до четвертьфинала.

Чтобы снова стать участником планетарного футбольного форума, руководству сенегальского футбола потребовалось наконец-то узреть пророка в своем отечестве. В Алиу поверили благодаря его работе с молодежкой и доверили главную сборную страны. Теперь мы вправе ждать от Сисе чуда, но уже в качестве наставника сборной Сенегала.

Перспективы на ЧМ

В рейтинге ФИФА сборная Сенегала уступает только Тунису. Хотя на чемпионатах мира команда играла всего один раз – в 2002-м году, когда "львы Теранги" добрались до четвертьфинала. Многие специалисты отмечают схожесть той команды Брюно Метсю с нынешней сборной. К слову, в 2002 году на чемпионате мира выступал за сенегальцев нынешний главный тренер сборной Алью Сиссе. Под его руководством Сенегал в отборочном цикле российского мундиаля не потерпел ни одного поражения. Претендовать на выход в плей-офф сборная Сенегала может и на этот раз. Группа H, в которую попала команда, достаточно ровная: Польша, Колумбия и Япония. Отобрать очки здесь может кто угодно и у кого угодно. "Львы Теранги" обладают сбалансированным составом с ярковыраженными лидерами в каждой зоне. Команда имеет опыт и отличное нападение. Так почему бы "сенегальской сказке" не продолжится?

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Ранее были представлены сборные следующих стран:

Япония

Колумбия