Мане и Месси - в старте на матч 1/2 финала "Ливерпуль" - "Барселона"

Тренерские штабы огласили стартовые составы на матч "Ливерпуль" - "Барселона" в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд, Фабиньо, Милнер Хендерсон, Ориги, Мане, Шакири.

"Барселона": Тер Штеген, Пике, Альба, Лангле, Ракитич, Бускетс, Серхи Роберто, Видаль, Коутиньо, Суарес, Месси.

Матч состоится сегодня, 7 мая на "Энфилде". Начало - в 22:00 (мск). Первая встреча команд завершилась в польщу каталонцев (3:0).

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