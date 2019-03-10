Мане и Салах в старте "Ливерпуля" на матч с "Бернли"

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Мане и Салах в старте "Ливерпуля" на матч с "Бернли"

Главные тренеры "Ливерпуля" и "Бернли" опубликовали стартовые составы на матч 30-го тура АПЛ.

Матч пройдет на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле. Начало - в 15:00 мск. 

"Ливерпуль": Алисон, Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд, Вейналдум, Фабиньо, Лаллана, Мане, Салах, Фирмино. 

"Бёрнли": Хитон, Тейлор, Ми, Тарковски, Бардсли, Корк, Макнил, Вествуд, Хендрик, Вуд, Барнс. 

"Ливерпуль" занимает 2 место турнирной таблицы, имея в активе 70 баллов. "Бернли" с 30 очками занимает 17 позицию.

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