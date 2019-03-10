Мане и Салах в старте "Ливерпуля" на матч с "Бернли"
Главные тренеры "Ливерпуля" и "Бернли" опубликовали стартовые составы на матч 30-го тура АПЛ.
Матч пройдет на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле. Начало - в 15:00 мск.
"Ливерпуль": Алисон, Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд, Вейналдум, Фабиньо, Лаллана, Мане, Салах, Фирмино.
"Бёрнли": Хитон, Тейлор, Ми, Тарковски, Бардсли, Корк, Макнил, Вествуд, Хендрик, Вуд, Барнс.
"Ливерпуль" занимает 2 место турнирной таблицы, имея в активе 70 баллов. "Бернли" с 30 очками занимает 17 позицию.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|74
|2
|Ливерпуль
|29
|70
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|29
|58
|5
|Арсенал Лондон
|29
|57
|6
|Челси
|28
|56
|7
|Вулверхэмптон
|29
|43
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|39
|10
|Лестер Сити
|30
|38
|11
|Эвертон
|30
|37
|12
|Борнмут
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|34
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|29
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|30
|14