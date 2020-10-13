Мане и Тьяго Алькантара вылечились от коронавируса

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Мане и Тьяго Алькантара вылечились от коронавируса

Журналист Дэвид Мэддок сообщил о выздоровлении двух футболистов "Ливерпуля", которые ранее заразились коронавирусом.

По его информации, инфекцию побороли полузащитник Тьяго Алькантара и нападающий Садио Мане.

Испанец и сенегалец готовы принять участие в дерби против "Эвертона" в рамках 5-го тура АПЛ.

Матч состоится в субботу, 17 октября, на стадионе "Гудисон Парк" в 14:30 по московскому времени.

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