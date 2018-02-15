Мане: "Игра с "Порту" была непростой"



Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане прокомментировал победу своей команды над "Порту" (5:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Это была непростая игра, даже несмотря на то что мы забили пять голов. Мы играли в отличный футбол от начала до конца матча. Лучший гол? Третий. Хороший удар. Мне всегда нравилось играть с этими потрясающими игроками. Без команды сзади наша атака - ничто", - приводит слова Мане BBC.

Напомним, что Мане стал четвертым игроком в истории мерсисайдцев, который отметился хет-триком в матче ЛЧ.

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