Мане: "Игроки Сенегала постараются сделать все возможное, чтобы родина нами гордилась"



Нападающий сборной Сенегала Садио Мане считает, его национальная команда может добиться успеха на Чемпионате Мира-2018.

"Чемпионат Мира - большое событие для всего Сенегала. Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы родина нами гордилась. У нас молодая команда, которая играет агрессивно и старается делать упор на атаку.

В детстве я видел выступление Сенегала в четвертьфинале чемпионата мира. На мой взгляд, мы имели все шансы дойти до финала ЧМ-2002 - почему нет? У нас была прекрасная команда, которая показывала качественную игру. А сейчас уже новое поколение игроков, которые ничем не хуже прежних. Если дойдём до самого конца, это станет для нашей сборной большим успехом. Но будет непросто. Мы знаем, как играют европейцы и какой уровень у нас. Однако шанс всё равно есть, и мы будем бороться изо всех сил", - приводят слова Мане российские СМИ.

Напомним, что на мировом первенстве Сборная Сенегала выступит в группе H с Польшей, Колумбией и Японией.

Не пропустите: Бакка: "Пусть лучше Колумбию не включают в число фаворитов ЧМ-2018". | http://soccernews.ru