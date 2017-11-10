Мане: "Кейта будет чувствовать себя в "Ливерпуле" как дома"

Вингер "Ливерпуля" Садио Мане воодушевлён тем фактом, что следующим летом к "красным" присоединится полузащитник "РБ Лейпциг" Наби Кейта.

"Кейта - особенный игрок. Для меня он как член семьи. Мы близко общались, когда играли за "Зальцбург", и по-прежнему держим контакт. Мне нравилось смотреть на его игру. Жду не дождусь возможности вновь помочь ему адаптироваться, когда он приедет к нам. Наби спрашивал меня про "Ливерпуль". Я сказал ему, что это невероятный клуб с талантливыми футболистами, великолепным тренером и большими амбициями. Город и болельщики хорошие. Он будет чувствовать себя здесь как дома" - приводит слова Мане Goal.com.

Напомним, что "Ливерпуль" согласовал трансфер 24-летнего Кейта летом 2018 года за 70 миллионов евро.

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