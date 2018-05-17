Мане, Кулибали и Кейта в составе сборной Сенегала на ЧМ-2018

Главный тренер команды Алиу Сиссе назвал окончательную заявку команды на Чемпионат Мира-2018.

Вратари: Абдулайе Диалло ("Ренн"), Альфред Гомис (СПАЛ), Хадим Н’Диайе ("Хоройя");

Защитники: Калиду Кулибали ("Наполи"), Кара Мбодж ("Андерлехт"), Ламин Гассама ("Аланьяспор"), Мусса Ваге ("Эйпен"), Юссуф Сабали ("Бордо"), Салиу Сисс ("Анже", Салиф Сане ("Ганновер");

Полузащитники: Папа Ндиайе ("Сток Сити"), Шейх Н’Дойе ("Бирмингем"), Шейху Куяте ("Вест Хэм"), Альфред Ндиайе ("Вильярреал"), Идрисса Гуйе ("Эвертон");

Нападающие: Мам Бирам Диуф ("Сток Сити"), Диафра Сако, Исмаила Сарр (оба – "Ренн"), Мусса Конате ("Амьен"), Бальде Кейта ("Монако"), Мусса Соу ("Бурсаспор"), Садио Мане ("Ливерпуль"), Мбай Ньянг ("Торино").

Резервисты: Адама Мбенге ("Кан"), Фаллу Диань ("Метц"), Фамара Дьеду ("Бристоль Сити"), Анри Сейве ("Сивасспор").

На ЧМ-2018 Сенегал сыграет в одной группе с Польшей, Колумбией и Японией.

Не пропустите: Звезда "Ювентуса" в заявке сборной Марокко на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru