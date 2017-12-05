Мане: "Ливерпуль" будет играть со "Спартаком" на победу"

Полузащитник "Ливерпуля" Садио Мане заявил, что его команда настроена только на победу в предстоящем матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Спартака".

"Нам очень важно занять первое место, и завтра мы будем играть на победу. Конечно, многие большие клубы выйдут в плей-офф со второй строчки, и все-таки первое место в группе дает определенное преимущество. Считаю, у нас лучшие болельщики в мире, и они действительно очень важны для нас. Надеюсь, завтра они снова нам помогут. Конечно, матч будет сложным, но нет ничего невозможного", - приводит слова Мане официальный сайт УЕФА.

Матч "Ливерпуль" - "Спартак" состоится 6 декабря и начнется в 22:45 мск.

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