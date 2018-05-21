Мане: "Ливерпуль" имеет тренеров и игроков, которые могут обыграть любую команду мира"

Вингер "Ливерпуля" Садио Мане поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги Чемпионов, в котором его команда сыграет против мадридского "Реала".

" Для нас субботний матч - одна из самых важных игр в нашей карьере. Действительно, у соперника есть необходимые опыт и уровень, и мы очень его уважаем, но у нас есть игроки и тренеры, которые могут победить любую команду в мире ", - цитирует 26-летнего сенегальца Marca.

Напомним, свои мысли относительно предстоящего финала ЛЧ высказал Хаби Алонсо. | soccernews.ru