Мане: "Ливерпуль" может победить любого соперника"

Вингер "Ливерпуля" Садио Мане выразил уверенность, что у его команды хорошие перспективы в нынешнем сезоне.

"Мы можем победить любого соперника в АПЛ и в Европе. Рано говорить, что "Ливерпуль" способен выиграть Лигу Чемпионов, но мы сделаем всё возможное. По-прежнему считаем, что у нас хорошая защита. Команда должна взять на себя ответственность. Если мы забьём больше голов, чем соперник, то победа никуда не денется" - приводит слова Мане Sky Sports.

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