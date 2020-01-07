Мане - лучший игрок Африки в 2019 году

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Мане - лучший игрок Африки в 2019 году

Сенегальский нападающий "Ливерпуля" Садио Мане признан лучшим игроком Африки в 2019 году, сообщается в Twitter Африканской конфедерации футбола.

В борьбе за почетную награду Мане опередил своего одноклубника египетского форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, а также алжирского полузащитника "Манчестер Сити" Рияда Мареза.

В прошлом сезоне Мане в составе "Ливерпуля" стал победителем Лиги Чемпионов, а со сборной Сенегала занял второе место на Кубке африканских наций.

В нынешнем сезоне 27-летний сенегалец провел за мерсисайдский клуб 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 11 результативных передач.

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