Мане - лучший игрок недели в Лиге Чемпионов

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Мане - лучший игрок недели в Лиге Чемпионов

По итогам ответных матчей четвертьфинала Лиги Чемпионов лучшим игроком недели признан нападающий "Ливерпуля" Садио Мане, сообщает официальный сайт УЕФА.

Футболист занял первое место по результатам голосования среди болельщиков и набрал 51 процент голосов. Вторым стал форвард "Ромы" Эдин Джеко (31%), третье место у нападающего "Ювентуса" Марио Манджукича (16%).

В ответном матче 1/4 финала ЛЧ 26-летний Мане провел все 90 минут против "Манчестер Сити" (2:1).

Не пропустите: В полуфиналах Лиги Чемпионов "Бавария" сыграет с "Реалом", "Ливерпуль" встретится с "Ромой". | http://soccernews.ru

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